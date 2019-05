On le rencontre à Madrid en marge du tournoi, il vient à peine de finir son déjeuner, et là il a décidé qu’il ne voulait pas s’installer dans le seul fauteuil de la pièce, alors il se pose sur une chaise dans un coin. On lui dit que non, vraiment, le fauteuil est pour lui, alors il y va, mais ça le gêne. Pendant les premières questions, il se balance sur le fauteuil comme un enfant stressé par les questions des adultes. Et puis, petit à petit, il se détend, rigole, dit tout ce qu’il pense. Stefanos Tsitsipas est la nouvelle star du tennis mondial, il ne rêve que des titres et du trône mais il reste un gamin de 20 ans. Mais un gamin qui sait où il veut aller : au sommet.



(...)