Tennis En quête du même record à Melbourne, Djokovic et Federer s'affrontent à distance Carole Bouchard

Les deux joueurs chassent l’histoire à Melbourne.



Personne n’a jamais remporté sept titres à l’Open d’Australie, mais Novak Djokovic et Roger Federer ne sont plus qu’à un trophée du record. Et ils espèrent tous les deux que ce sera dans la poche en 2019. La preuve que leurs destins pourraient être liés tout au long de cette quinzaine tient dans le détail : Federer débutera son tournoi face à Denis Istomin, tombeur du Serbe au deuxième tour en 2017.



Débuts tranquilles pour Rodger



(...)