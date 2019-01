Déçue mais réaliste, Elise Mertens sait qu’elle est tombée samedi face à plus forte qu’elle.

Elise Mertens ne vivra pas en 2019 la même merveilleuse aventure à Melbourne qu’en 2018. La Belge n’a pas réussi à empêcher la tornade Madison Keys de l’emporter samedi au troisième tour. L’Américaine s’est imposée en deux sets (6-3, 6-2) et 1h13’ de jeu, mais le score est trompeur car tous les jeux furent accrochés. Malheureusement pour la 12e joueuse mondiale, c’est sa rivale qui a toujours eu le dernier mot. Il n’y avait pas de grande tristesse sur le visage de Mertens après la rencontre, juste une déception fataliste. “J’ai tout donné sur ce match, il y a eu 40A sur presque tous les jeux. Le score est 6-3, 6-2 et ce n’est évidemment pas ce que je voulais mais elle a bien servi et c’était difficile de gagner des points. C’était un jour difficile.”

