Il n’y aura pas de demi-finale à New York pour la Belge, mais le niveau montré face à Bianca Andreescu laisse beaucoup d’espoir pour la suite.

Elise Mertens a pendant un set et demi mis le feu à la night session. Face à la nouvelle petite merveille du circuit Bianca Andreescu, la Belge a commencé tambour battant avec un tennis de patronne. Un service de plomb, une défense en mode muraille et des coups gagnants en pagaille : Mertens dominait tout, et Andreescu paniquait. Quand l’actuelle 26e joueuse mondiale est revenue à 2-2 dans le second set, on a vraiment cru à l’exploit : Andreescu forçait, ratait, s’énervait. Mertens était dans une bulle de réussite, s’arrachait sur tous les points, ne montrait pas l’ombre d’un doute. Et puis ? Et puis Bianca Andreescu a démontré pourquoi à 19 ans, elle était sur la short list des futures grandes stars du jeu.

(...)