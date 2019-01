Qualifiée pour le troisième tour, la Belge va désormais devoir retrousser ses manches pour espérer passer l’obstacle Madison Keys.



La montée en puissance s’est poursuivie pour Elise Mertens jeudi, mais il faudra sans doute passer plusieurs vitesses d’un coup si elle veut se défaire de la dangereuse rivale qui l’attend au troisième tour. Face à Madison Keys, ce sera tout de suite l’entrée dans la cour des grandes. Victorieuse (6-1, 7-5) de la Russe Margarita Gasparyan, l’actuelle 12e joueuse mondiale a encore montré de belles qualités mentales pour revenir de 3-5 et sauver quatre balles de set à 5-4. Et aussi pour mettre de côté deux grosses chutes provoquée par un sol très humide.



La protégée de David Taylor n’a jamais perdu son calme ni son plan de jeu : agressive, très précise, s’acharnant à prendre la balle très tôt et à dicter le jeu face à une joueuse talentueuse, dotée d’une belle puissance et d’un revers à une main qui peut faire des dommages. “Elle a bien joué dans le deuxième set, j’ai eu des balles de set à sauver mais globalement j’ai mieux joué qu’au premier tour : (...)