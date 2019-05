On a retrouvé Elise Mertens, mais ça n’a pas suffi. Venus Williams a fini (7-5, 3-6, 7-6 en 3 h 03) par fermer la porte sur ce qui aurait pu être, qui sait, un tournant pour les semaines à venir de la Belge. Depuis son titre à Doha, l’actuelle 20e mondiale s’est ainsi inclinée cinq fois au premier tour en huit tournois. Les bilans retiendront que ce fut encore le cas à Rome cette semaine, mais la vérité est un peu ailleurs. Parce que dans la deuxième moitié du deuxième set et à partir de 1-5 dans la manche décisive, on a revu la Elise Mertens qui a fini 12e mondiale, la saison passée.

