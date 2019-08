Elise Mertens a débuté son US Open de très belle manière et avec une surprise : un service tout neuf. Victorieuse avec autorité de la Suissesse Jill Teichmann (6-2, 6-2) au premier tour, elle a ainsi inauguré en compétition un nouveau mouvement de service. Pas vraiment par choix, mais parce que son épaule droite ne supportait plus l’ancien geste.

