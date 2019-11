On y était presque. Novak Djokovic venait de se qualifier brillamment pour sa sixième finale au Rolex Paris Masters aux dépens de Grigor Dimitrov (7-6 (5), 6-4), et on ne voyait pas Denis Shapovalov empêcher la bataille royale. Avec la couronne de n°1 mondiale en jeu.

Le scénario était parfait. Mais voilà, sur un dernier service à l’entraînement, Rafael Nadal s’est déchiré les abdominaux.

(...)