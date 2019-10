Ils sont dans la dernière ligne droite pour le trône, mais la hache de guerre est enterrée. Si Novak Djokovic perdra sa place de n° 1 mondial au profit de Rafael Nadal le 4 novembre et que tout devrait se jouer à Londres sauf ratage du Djoker à Paris et brio de l’Espagnol, on ne sent aucune hostilité.



