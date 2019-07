Novak Djokovic s'est donc imposé contre Roger Federer à l'issue de la finale la plus longue à l'All England Club ponctuée sur le score de 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6, 12-12 (3) après 4h57.

Époustouflant. Novak Djokovic, à l'issue d'une finale exceptionnelle, et après avoir sauvé deux balles de match face à Roger Federer, a remporté dimanche à Wimbledon son 16e Grand Chelem, et se rapproche du record du Suisse. Un match titanesque, haletant, indécis jusqu'au bout et qui sacre un champion toujours aussi implacable. Ce 5e titre à Wimbledon permet à Djokovic, 32 ans, de rejoindre au palmarès le Suédois Björn Borg, et n'est plus qu'à quatre longueurs du record de victoires en Majeurs de Federer (20). Le Suisse a lui frôlé son rêve, et celui de tous ses fans. A deux points près, deux balles de match à 8-7 dans le cinquième set qui vont inévitablement le poursuivre pendant des années.

Alors, cette finale, au-delà d'être la plus longue de l'histoire de Wimbledon, peut-elle être aussi cataloguée de "plus belle" de l'histoire du tennis ?

(...)