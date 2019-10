Malade, le Serbe vit une fin de saison compliquée et voit encore ses chances de garder sa couronne diminuer.

Dès les premiers points de son match face à Corentin Moutet on a senti que quelque chose clochait côté Novak Djokovic. Lent sur les jambes, sans énergie, quasiment sans réaction, il enchaînait les bourdes et se retrouvait mené 5-3 deux balles de set par un Français à la patte gauche de feu. On était en train de se dire que ça sentait l’abandon à la fin du premier set, quand Moutet a raté l’occasion et ouvert une première grand brèche pour son rival.

(...)