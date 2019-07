Le Liégeois était forcément soulagé d’avoir survécu à un huitième de finale compliqué, et jetait déjà un oeil vers Novak Djokovic.

Le Liégeois, qui partait favori avant d’affronter Verdasco, a poursuivi sur sa très bonne lancée de ce début de compétition.

Quelle a été la clé de cette victoire face à Fernando Verdasco ?

“Remporter le premier set déjà. C’était dur, parce que j’avais un break d’avance mais ai dû ensuite sauver beaucoup de balles de set. Ensuite c’est lui qui a très bien joué dans le deuxième set. J’ai dû alors mettre beaucoup d’énergie pour revenir, me battre et hausser un peu le niveau de jeu. Petit à petit je me suis remis dedans, j’ai su saisir mes chances et dès que j’ai gagné le troisième set le match a tourné. À force de m’accrocher, je l’ai sorti de la rencontre. C’était difficile mentalement et physiquement mais je suis heureux de m’en être sorti.”

Vous n’aviez pas l’air au mieux physiquement dans le deuxième set…