Éliminés d’entrée cette semaine - à Stuttgart pour Elise Mertens et à Barcelone pour David Goffin - les leaders du tennis belge traversent une période délicate alors que Roland-Garros se profile à l’horizon.

Si le Liégeois a toujours signifié et démontré son amour pour l’ocre, le voilà dans le dur sur terre. Un comble, alors qu’il a énormément de points à défendre. Qui plus est, il s’était mis la pression tout seul à l’issue de la parenthèse américaine au printemps, affirmant que "les sensations étaient bonnes". À l’entraînement, c’est certain, mais en match, le bilan se révèle inquiétant. (...)