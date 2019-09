Après Rafael Nadal à Roland-Garros et Novak Djokovic à Wimbledon, David Goffin va finir son tour du Big 3 en défiant Roger Federer à l’US Open. On ne peut s’empêcher de penser qu’il n’a pas de chance au tirage car il a à chaque fois hérité du gars le plus en forme du moment. Mais New York est peut-être l’occasion de faire tourner la roue. Goffin a de quoi répéter la performance du Masters de Londres 2017, puisqu’il a retrouvé son meilleur tennis ainsi qu’un état d’esprit sans peur et sans reproche.

(...)