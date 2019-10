L’intensité de son regard, sa voix bien posée, sa démarche assurée, autant de détails qui ne trompent pas. David Goffin se sent bien. Le Liégeois a ramené d’Asie la confiance qui ne le quitte plus depuis Roland-Garros. "Je sors de deux semaines positives en Asie", confie celui qui a perdu à Tokyo contre Djokovic et à Shanghai face à Federer.

Le Big Three est d’ailleurs un fameux casse-tête pour le 14e joueur mondial. En 2019, il l’a affronté à six reprises avec autant de défaites à la clef.

(...)