Malgré son match à l’envers à Anvers, le Liégeois est encore en course pour le fameux tournoi des Maîtres.

Et pour cause : ses adversaires directs ont également digéré difficilement leur rapatriement sur le Vieux Continent après un tour en Asie des plus éprouvants. Pour preuve, Fognini et Monfils ont coulé cette semaine. L’Italien s’est fait ratiboiser par l’ancien Top 8 mondial Tipsarevic (retombé au-delà de la 250e place) à Stockholm et le Parisien a pris l’eau contre la sensation de cet European Open : Jannik Sinner, 18 ans et un coup droit flamboyant. (...)