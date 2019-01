Assassinée, décapitée et enterrée. Qu'ils soient joueurs, anciens du circuit ou observateurs avertis, ils sont nombreux à ne pas avoir mâché leurs mots à l'adresse de la nouvelle recette distillée dans ce fameux Saladier d'Argent. Toujours est-il que ce week-end, au vu de l'enjeu financier, André Stein, le président de la Fédération belge, croisera les doigts pour que la bande à Van Herck s'extirpe du piège brésilien avec nos seconds couteaux Arthur De Greef et Kimmer Coppejans, tous deux classés autour de la 200e place mondiale.

Sans notre étoile David Goffin et les expérimentés Steve Darcis et Ruben Belmelmans, ce duel sur la terre battue indoor d'Uberlandia devrait, malgré tout, se révéler serré. Car le Brésil ne possède aucun joueur dans le top 100 mondial. Même si le jeune gaucher Thiago Monteiro (24 ans et 107e à l'ATP) apparaît affuté en vue de ce barrage, avec un titre tout juste empoché à Punta del Este en Challenger et que Rogerio Dutra da Silva compte déjà 15 Grand Chelem et de nombreuses victoires sur le circuit secondaires, aucun des deux ne fait figure d'épouvantail. Bien au contraire...