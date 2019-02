Habituée ces dernières années aux fastes et aux apparats des feux de la rampe, l’équipe belge de Coupe Davis se retrouve, cette fois, dans ses petits souliers. Suite aux forfaits de David Goffin et de Steve Darcis et à la blessure de Ruben Bemelmans, c’est une sorte d’équipe réserve qu’a emmenée Johan Van Herck à Uberlândia. "Mais il ne sert à rien de se lamenter sur les absents. On est ici avec quatre joueurs pleins de talent et d’ambition qui vont tout donner pour forcer les portes de l’exploit", explique le capitaine, adepte de la positive attitude.

