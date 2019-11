C’est un lieu inédit que notre sélectionneur de Coupe Davis a désigné pour retrouver ses protégés à l’aube de cette phase finale de Coupe Davis (18-24/11 à Madrid) : le Tennisdel de Genk. Un club où l’académie de Wim Fissette (ancien coach de Kim Clijsters, Simona Halep et actuel de Victoria Azarenka) et Dries Beerden (entraîneur ponctuel de Vliegen et Gille) a posé ses valises depuis quelques années déjà (2015) et qui tente de faire éclore de jeunes talents (comme la Belge Lara Salden 20 ans et 288e à la WTA) au sein d’infrastructures de qualité.

(...)