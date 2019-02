Tennis Coupe Davis: Coppejans entretient le rêve Miguel Tasso

L’Ostendais a rétabli l’égalité. Tout se jouera ce samedi lors du double et des deux derniers simples.



Dos au mur après la nette défaite d’Arthur De Greef lors du premier simple, Kimmer Coppejans a été à la hauteur de la situation. Très solide dans tous les compartiments du jeu, l’Ostendais a rétabli l’égalité en prenant le meilleur sur Rogerio Dutra Silva (6-4, 6-4). "Je suis entré sur le court très motivé. Et j’ai eu d’entrée de bonnes sensations. Je savais que je n’avais pas droit à l’erreur et cela m’a donné des ailes. Je suis en pleine confiance» expliquait Kimmer, rayonnant de bonheur."



(...)