Patrick Mouratoglou a très hâte de voir ce nouveau duel entre Rafael Nadal et Roger Federer. Si l’Espagnol part forcément favori sur cette surface, le coach français se dit que le Suisse, qui reste sur un 5-0 face à l’Espagnol, a une carte à jouer. Il est également impatient de voir ce que Rafa a vraiment dans le ventre ici.

Roger Federer a-t-il une chance dans cette demi-finale ?

"Il y a toujours une chance en tennis, plus ou moins importante. On sait exactement ce qu’il va devoir faire s’il veut gagner, et on sait pertinemment que la marche est très haute et que ça va être très difficile de tenir. Mais oui, il a une chance."

En jouant l’attaque à tout va ?

"Oui évidemment. Depuis 2017, il a trouvé la solution et donc l’a battu cinq fois de suite : il frappe son retour de revers au lieu de le choper donc ne donne plus la main d’entrée à l’adversaire, il joue son revers en avançant et pas au-dessus de l’épaule, et puis il a privé Rafa de temps, ce qui est une des clés essentielles si on veut pouvoir le battre. Si on lui laisse du temps, on n’a aucune chance. Faire tout ça sur terre battue c’est plus dur. Et ce qui ne m’a pas rassuré, c’est que lors du match, où l’objectif était le même, il n’a pas vraiment réussi."

La pression sera tout de même beaucoup plus sur Nadal dans ce match, cela peut-il jouer ?

