Avec cinq aces et plus de 90 % de points remportés sur sa première balle (30 sur 33), Steve Darcis a, avant tout, bâti sa victoire sur un service des plus performants. Il a offert le premier point belge de manière convaincante, balayant du même coup cette défaite au goût tellement amer contre Lucas Pouille lors du match décisif de la finale de 2017, à Lille.

