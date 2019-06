La Belge passe au second tour.

Après être sortie des qualifs, Ysaline Bonaventure est sortie victorieuse de son premier tour à s'Hertogenbosch face à la Française Fiona Ferro 6-2, 2-6, 6-0. "J'ai mis un peu de temps à m'adapter", confiait-elle en revenant sur ses trois premiers matches sur gazon. "Lors de mon premier match des qualifs, j'ai eu un peu de chance. Sur le deuxième, j'ai très bien joué face à Lottner qui m'avait battue à Roland-Garros. Contre Ferro, j'ai livré un match complet contre une fille qui défend bien. Mes sensations sont bonnes. Mon service va mieux."

Le gazon n'est pas sa tasse de thé. "A la base, je déteste le gazon. Je me demande qui a eu l'idée de couper le gazon plus court, de mettre des lignes et un filet? En discutant avec mes proches, ils m'ont convaincue que j'avais un bon jeu pour le gazon. Ma demi-finale de l'an passé à Manchester m'a donné plus de confiance sur gazon."

(...)