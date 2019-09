Bianca Andreescu est un ovni. La Canadienne de 19 ans se retrouve aux portes du Top 10 pour sa première vraie saison chez les pros. Après avoir remporté deux des plus grands tournois hors Majeurs de la saison à Indian Wells et Toronto. Et ce, alors qu’elle n’a pas joué entre Miami en mars et Roland-Garros fin mai puis entre Paris et Toronto ! Incroyable, mais vrai.

(...)