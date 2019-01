Finaliste à Doha, qualifié pour le troisième tour à Melbourne, le Tchèque joue le feu pour son retour à la compétition.

Entre avril et juin 2018, Tomas Berdych n’avait gagné qu’un seul match. Le dos en vrac, la tête à l’envers, l’envie à zéro, l’ex 4e joueur mondial avait appuyé sur stop après le tournoi du Queen’s. Avec des allures de pré-retraite. Mais en ce début 2019, il fait figure d’épouvantail ! Ce colosse à la frappe de balle surpuissante et tellement pure a disputé la finale de son tournoi de reprise à Doha avant d’étriller Kyle Edmund à Melbourne au premier tour (6-3, 6-0, 7-5) et d’enchaîner face au solide Robin Haase (6-1, 6-3, 6-3).

(...)