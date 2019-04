Face à une armada espagnole de premier choix, la bande à Van Herck, privée de sa first lady Elise Mertens, devra réaliser une sacrée performance pour remporter ce match de barrages en Fed Cup.

Ce week-end, au Lange Munt de Courtrai, Garbiñe Muguruza, lauréate de deux Grand Chelem (Roland-Garros 2016 et Wimbledon 2017) et l'expérience de la combattante Carla Suarez Navarro donneront du fil à retordre, et c'est un euphémisme, à la sélection belge.

Si le capitaine tricolore se montre, malgré tout, convaincu des qualités et des armes de son noyau (constitué de Van Uytvanck, Flipkens, Wickmayer et Bonaventure), la formation noire-jaune-rouge peut-elle réellement créer la sensation? D'autant sans la présence d'une Elise Mertens qui se serait révélée plus précieuse que jamais pour maintenir la Belgique dans le Groupe Mondial et éviter la relégation en division 2 du tennis mondial.

De l'avis de notre consultant Michel Bouhoulle, la tâche s'annonce des plus ardues. Alors, quels sont les éléments clés de ce duel de haute-volée? Suivez le guide...