Tennis Australian Open: les chocs du premier tour à ne pas manquer Pierre Vangrootloon

Cinq duels de haute volée retiendront l’attention dans le tableau masculin.



Entre un come-back délicat pour Andy Murray, un combat d’aces entre Raonic et Kyrgios, et de la baston en revers signée Thiem et Paire, cela risque de déménager du côté de Melbourne, et ce, dès le premier tour...



Kyrgios vs Raonic : ça va gicler !



Ce diable de Nick Kyrgios aura du pain sur planche pour se défaire du géant canadien Milos Raonic devant son public. Cela promet un implacable déferlement de services gagnants, en espérant que le fantasque Australien ne retombe pas dans ses travers…



(...)