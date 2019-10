Andy Murray a décroché à Pékin sa plus grande victoire depuis son retour sur les courts.

On ne donnait pas forcément cher de sa peau avant ce duel face à Matteo Berrettini. Lui-même avait dit en quittant le tournoi de Zhuhai la semaine passée que l’enchaînement serait compliqué. Mais Andy Murray a épaté la galerie mardi à Pékin en sortant le demi-finaliste de l’US Open et 13 e joueur mondial (7-6 (2), 7-6 (7)). Mené 5-3 dans le premier set et contraint de sauver deux balles de set dans le second, il a retrouvé par moments, et pour la première fois depuis son retour, la brillance de sa grande époque.

(...)