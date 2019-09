Serena Williams peut-elle perdre une quatrième de finale de Grand Chelem de suite ?

À la vue du niveau de jeu qu’elle déploie depuis le début du tournoi, on a envie de dire non à 90 %. Les 10 % qui restent, on les partage entre les trois dernières finales de Majeurs où Williams a été tétanisée par la pression et est totalement passée au travers, ainsi que pour l’incroyable Bianca Andreescu.

(...)