L’Association francophone de tennis vient de souffler ses quarante bougies. Que de chemin parcouru depuis sa naissance controversée, en 1977, dans une Belgique qui découvrait les vices et les vertus du sport communautarisé. À l’époque, la scission des Fédérations suscitait bien des polémiques. "Avec le recul, on se rend compte qu’en tennis, elle a été plutôt positive. Les deux Ligues se sont toujours bien entendues et elles ont entretenu une saine rivalité qui a permis l’éclosion de nombreux grands champions des deux côtés du pays", résume André Stein, président de l’AFT depuis 1991.









(...)