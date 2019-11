Beaucoup l’avaient pressenti et annoncé : cette Coupe Davis new look vidée de son âme s’assimilerait à un flop retentissant. Il faut avouer qu’à mi-chemin on peut donner en partie raison à ces détracteurs : la sauce n’a, semble-t-il, pas encore pris, loin de là même. La preuve par quatre.

6-0, 6-0 : le couac d’un drôle de format

(...)