Sur la lancée de sa brillante victoire au Masters 2018, on pensait Alexander Zverev en passe de tout renverser sur son passage, voire de carrément briguer le trône de number one mondial. On est loin de ce scénario. C’est bien simple : le champion allemand n’a toujours pas accroché à son tableau de chasse le moindre titre depuis le début de la saison. Battu en huitièmes de finale par Milos Raonic lors de l’Open d’Australie, le n° 3 mondial a carrément sombré lors de la tournée américaine, se faisant sortir dès les tours de chauffe des Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami.

