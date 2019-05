Battu en demi-finales à Monte-Carlo, Barcelone et Madrid, Rafael Nadal a cette fois tapé du poing sur la table afin de s’inviter dans la finale de Madrid. Et son petit sourire en coin une fois la balle de match remportée face à son tombeur de la semaine passée en a dit long sur l’envie qu’il avait de prendre sa revanche. Et il l’a fait ce samedi avec la manière : il a bougé comme à ses grandes heures et a donc dicté sa loi en coup droit, touchant toutes les zones qu’il voulait.

(...)