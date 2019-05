Dans les sous-sol du court 1 se situe l’un des points vitaux de Roland-Garros : le service cordage et raquette confié depuis 2011 aux équipes de Babolat et qui ouvre de 7 h 30 jusqu’à trente minutes après la fin des matchs dès le vendredi précédant le début des qualifications. 90 % des joueurs engagés dans le tournoi confient leur matériel à ce service qui tourne avec la minutie et sous la pression d’une équipe de Formule 1. Son responsable, Eric Ferrazzi, nous a décrypté le fonctionnement de son équipe.

Du sur-mesure à la chaîne

Voilà la grande force du service cordage de Roland-Garros : assurer aux joueurs un traitement ultra-personnalisé tout en étant capable de répéter cette qualité de prestation du matin au soir sur chaque raquette. En plus de l’expertise de la vingtaine de cordeurs qui se répartit sur les dix-huit machines, ce tour de force est aussi rendu possible par l’informatisation des informations nécessaires à la prise en charge des raquettes. "Le trajet de la raquette commence par le welcome desk où tous les joueurs passent. On a fait un logiciel dédié pour gérer toutes les raquettes, et il est relié avec le tournoi et les applications joueurs. Toutes les prises de commande sont faites ici, chaque joueur est enregistré : on connaît la raquette, le type de cordage, la méthode de cordage, le type de tension, le logo de la marque à poser, la customisation à faire s’il y en a une."

(...)