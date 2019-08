Quand l’invitée de dernière minute réussit à faire durer le plaisir. Voilà ce que Kirsten Flipkens aimerait bien continuer à faire à New York. Éliminée au dernier tour des qualifications, la voilà tout de même en lice dans le deuxième tour du tableau principal. Et elle va s’offrir en plus un match de gala face à la révélation de la saison et future grande star en puissance du circuit, la Canadienne Bianca Andreescu.

(...)