Il y a 15 ans, le samedi 31 janvier 2004 à Melbourne, sous une chaleur écrasante, Justine Henin validait son statut tout neuf de n°1 mondiale en remportant son premier Australian Open. Sur le Rebound Ace vert, elle battait, lors d’une finale palpitante, 6-3, 4-6, 6-3, Kim Clijsters. Ce sera son unique titre à Melbourne...

Elle a jeté sa raquette, est tombée à genoux, et s'est prise la tête à deux mains tellement l'émotion était forte : ce 31 janvier 2004, Justine Henin remporte son premier Australian Open et sa troisième levée du Grand Chelem en sept mois en battant une nouvelle fois Kim Clijsters (WTA 2) au terme d'une finale palpitante 6-3, 4-6 et 6-3.

“Ce fut l’un des matches les plus durs de ma carrière”, raconta la Famennoise. “Kim a sorti son meilleur tennis dans le troisième set, car elle n’avait plus rien à perdre, et moi je ne parvenais pas à conclure. Il s’agit d’un énorme soulagement. Ce début d’année a été très dur. La place de n°1 mondiale a engendré énormément de pression. Je n’ai pas l’habitude de dévoiler mes émotions, mais là, c’était trop. Je n’ai pas toujours bien joué, mais j’ai été forte. Cette victoire est aussi belle que la première !”

(...)