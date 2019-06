Il y a 30 ans, le 11 juin 1989, Michael Chang s'offre son seul Grand Chelem: en battant Stefan Edberg en finale après avoir ramassé Ivan Lendl à la patite cuillère, l’Américain d’origine asiatique devient, à 17 ans, le plus jeune vainqueur de Roland-Garros.

À 17 ans, pour la plupart des jeunes, Roland-Garros se limite à un événement à ne pas rater qui tombe au plein milieu des... examens ! À 17 ans, Michael Chang, lui, Roland-Garros, il en a fait sa propriété, devenant, le 11 juin 1989, le plus jeune vainqueur du tournoi majeur qui se dispute sur terre battue.

Mais, et plus encore que sa victoire ce jour-là dans une finale qui l’a vu faire mordre la poussière à Stefan Edberg, c’est son match face à Ivan Lendl, programmé en huitièmes de finale, qui le fit entrer dans la légende de son sport et dans l’esprit du grand public. Ce duel-là prit toutes les allures d’une véritable dramatique. Un n°1 mondial, ce qui était le cas de Lendl à l’époque, véritablement tétanisé face à un gamin pas plus haut que trois pommes, voilà déjà un paradoxe que personne n’a oublié.

(...)