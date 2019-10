Après deux ans d’absence, le Dinantais Alex Miskirtchian a décidé de sortir les gants du placard et de les renfiler, pour deux combats au moins. Le boxeur de 33 ans sera de retour sur le ring le 11 janvier, au Palais 12 de Bruxelles face à un adversaire toujours inconnu. Un second combat est prévu un mois plus tard. La suite est quant à elle inconnue. Entretien avec celui que l’on surnomme Boum-Boum.

Alex, d’où vient cette envie de remonter sur le ring ?

"J’aime tout simplement les challenges dans la vie. J’ai arrêté la boxe car c’était une période compliquée pour moi avec quelques soucis privés. Depuis, tout s’est arrangé. Les faux culs ont disparu de ma vie et les vrais sont restés. Arrêter subitement comme ça a été particulier. Je peux désormais recommencer."

L’échec en finale mondiale face au Russe Evgeny Gradovich, à Macao (Chine), fut une grande déception ?

"J’ai tenu les 12 rounds et je l’ai envoyé une fois au tapis. Malgré cela, j’ai perdu aux points. C’est à partir de là que tout s’est écroulé pour moi. Je suis tombé dans une petite déprime."