Samir Hadji (29 ans) a choisi de quitter le Fola Esch pour Virton.



Meilleur buteur avec 23 réalisations en BGL Ligue, l’attaquant franco-marocain a traversé la frontière pour rejoindre Virton, qui reprenait les entraînements ce lundi matin. "J’étais bien au Fola. Dans un coin de ma tête, j’avais l’ambition de rebondir dans le monde professionnel."

Il a signé un contrat de deux ans (+ un an en option) avec l’idée de faire trembler les filets adverses.

Samir, on vous pensait lié ad vitam aeternam au Fola Esch. Pourquoi avoir décidé de prendre la poudre d’escampette ?

"J’y ai joué sept saisons de rang et j’y étais bien. Le club fait face à des problèmes financiers et a été contraint de se séparer de certains cadres. Le quitter est un… mal pour un bien. Virton m’a appelé. On s’est mis d’accord. Je retrouve le monde pro à 100 %."

(...)