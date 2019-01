Figure emblématique du matricule 4, Robert Waseige, qui fêtera ses 80 printemps cette année, a également usé ses crampons au Racing White durant neuf saisons, à la fin des sixties. Il n’a rien oublié et conserve une analyse très pointue.

Monsieur Waseige, quel regard portez-vous sur votre période bruxelloise ?

"J’y ai vécu la toute première fusion du club, entre le White Star et le Racing de Bruxelles. Je travaillais et je vivais dans la capitale et j’en garde de formidables souvenirs. C’était totalement différent de ce que j’avais connu à Liège, où l’on restait davantage dans son cocon. À Bruxelles, j’ai ouvert les yeux."