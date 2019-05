Si toute la presse et tous les médias belges étaient présents au Logis Auderghem jeudi dernier pour le dernier match de championnat de Jean-Michel Saive, on retrouvera bien notre ancien numéro un mondial à la table ce vendredi à Verviers dans le cadre du Legends Tour.

Une ultime compétition où l’on retrouvera quelques-unes des légendes du ping mondial.

"Werner Schlager, c’est le dernier Européen à être devenu champion de monde", explique Jean-Michel Saive. C’était en 2003 à Paris. "Mikael Appelgren est un habitué des Legends et il possède un des plus beaux palmarès des joueurs de sa génération. Kalikinos Kreanga évolue dans notre championnat (NdlR : à Diest) et c’est un des joueurs les plus spectaculaires, avec un revers dévastateur. Et enfin, on retrouvera deux des meilleurs défenseurs européens, voire mondiaux pour ce qui de Chen Weixing. Ce qui va nous assurer du spectacle."



(...)