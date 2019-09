Depuis la saison dernière, les contrôles fiscaux ont débarqué dans la sphère du football amateur. L’auditeur du travail du Hainaut n’est pas dupe : il sait qu’à ce niveau tout n’est pas clair. Et il tient à faire respecter les règles. Dans toute la Wallonie.

Il y a quelques mois, Charles-Éric Clesse avait réalisé une sortie médiatique dénonçant ces pratiques déloyales. Après son passage à l’Association des clubs de football francophones, où il a présenté les faits aux clubs de D1, D2 et D3 amateurs, nous l’avons rencontré.

Est-ce l’opération Mains propres qui vous a incité à faire des contrôles au niveau amateur également ?

"Non, même pas. La jurisprudence a simplement évolué et nous étions surpris de voir que les clubs ne déclaraient pas grand monde. Même moi, qui ne suis pas un fanatique de foot, je sais qu’il faut un certain nombre de personnes dans un club pour qu’il existe."

(...)