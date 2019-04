Il y a encore quelques mois, Roman Ferber rongeait son frein sur le banc de l’Union saint-gilloise. Entre ses blessures et les bonnes performances de son équipe, l’attaquant pouvait compter son temps de jeu, sur les doigts d’une main. Mais l’homme a su se montrer patient et saisir sa chance. Entretien avec un Carolo que le public adore !

Roman Ferber, vous avez retrouvé la forme ?

"Pour l’instant, cela se passe hyper bien. Je n’ai pas à me plaindre. Le club est dans une bonne spirale, tout comme moi. J’en profite. On enchaîne les bonnes prestations contre des D1A. C’est parfait."

Vous avez eu un déclic ?

"Pour se sentir bien, un attaquant a besoin de marquer. Mais quand ton équipe tourne sans toi et que le buteur respire la forme, tu dois prendre patience et te réjouir des résultats de tes coéquipiers. Par contre, quand ton club est dans l’impasse et que l’entraîneur fait appel à toi, tu ne dois pas te louper. Tu dois y aller à fond. Ce fut le cas, vers la fin de l’année 2018. J’ai su saisir ma chance et aligner les bonnes prestations."

Avec la Coupe et le championnat, vous comptabilisez une dizaine de buts et quatre assists ?