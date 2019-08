Depuis l’âge de 15 ans, Arthur Denil est arbitre. Le jeune homme originaire de Fleurus vient de franchir un cap. À 22 ans, il a été promu dans le football professionnel. Il évolue désormais en D1B. Le temps de se faire les dents et de poursuivre sa progression, le jeune homme rêve légitimement d’élite et de football international. Entretien avec un arbitre qui ne connaît pas la pression et qui vit intensément sa passion.

Arthur Denil, quel est votre parcours ?

"J’ai toujours aimé le football. J’y ai joué. À l’âge de 15 ans, la Fédération m’a permis de devenir arbitre."

Qu’est-ce qui pousse un gamin de 15 ans à coincer un sifflet entre ses dents ?

"Je n’avais pas le talent pour devenir un grand joueur. En revanche, j’ai toujours été passionné par ce sport. J’ai également un amour pour la justice. L’arbitre est le garant d’un match. Il permet aux autres de pouvoir évoluer dans les meilleures conditions. Je me suis dit que c’était un bon moyen de toucher mon rêve du doigt."

En sept ans, vous voilà dans la cour des grands…