Les joueurs de l’AFC Tubize, ainsi que leur staff, ne sont plus payés depuis des mois. Face à une situation de plus en plus précaire, et après avoir fait preuve de compréhension et de patience, les joueurs ont décidé de faire bouger les choses. Ce vendredi, via l’intermédiaire de Christian Bracconi, les joueurs ont annoncé qu’ils n’excluaient pas d’intenter un recours en justice si le président Chankoo Shim ne réglaient pas la situation dans les plus brefs délais.(...)