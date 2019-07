Le Wavrien vient de vivre deux saisons comme membre du staff du Club Bruges. Rencontre.

En deux saisons au Club Bruges dans la peau d’un T3, Edward Still, le Wavrien, aura connu un titre de champion de Belgique, la Champion’s League… mais aussi le Football Gate. Une foule d’émotions pour celui a fait ses classes au RJ Wavre ou encore à Rixensart.

"Ivan Leko m’a proposé de l’accompagner à Al Ain (Émirats arabes unis) . J’étais en vacances et j’ai réfléchi pendant 24 heures. J’en ai discuté avec mon épouse et on a pris la décision de refuser.