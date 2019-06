La date du 1er juin 2019 va entrer dans l’histoire de la boxe belge : c’est en effet ce samedi soir, à New York, que Delfine Persoon disputera, face à l’Irlandaise Katie Taylor, le championnat du monde des poids légers (-61,237 kg). Un très grand moment !

Quel est l’enjeu du combat ?

Les quatre grandes ceintures mondiales s’offriront à la gagnante de ce duel : celle de la WBC, détenue par la Belge, et celles de la WBA, de l’IBF et de la WBO, qui sont la propriété de son opposante. Un bouquet de titres mondiaux qui est l’apanage des plus grandes, aussitôt proclamées championnes incontestées. Deux boxeuses contemporaines y sont parvenues dans leur catégorie respective : la Norvégienne Cecilia Braekhus (welters), en 2014, et l’Américaine Claressa Shields (moyens), à la mi-avril. Le duel new yorkais devrait donc consacrer - sauf en cas de match nul - la troisième reine de la boxe mondiale.

(...)