Les 87 concurrents de la 22e édition de la Mini-Transat ont enfin quitté le port de La Rochelle le week-end dernier pour rallier la Martinique en solitaire, à bord de monocoques de 6,50 m, après plus de 4 000 milles de course et une étape à Gran Canaria. De la patience et des nerfs d’acier, il en fallait après treize jours d’attente faute de fenêtre favorable pour lever l’ancre et une succession de dépressions sur le cap Finisterre.

