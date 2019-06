L’urgence climatique sonne comme une évidence. A l’exception de Donald Trump et des Chinois (les plus grands pollueurs de la planète), tout le monde en est conscient. Même si c’est surtout au niveau européen que des décisions fortes doivent être prises, nos futurs gouvernements en Belgique vont invariablement intégrer la transition écologique dans leurs plans d’action.

A Paris, la maire socialiste Anne Hidalgo tente, depuis des mois, d’être plus catholique que le pape. Ou plutôt plus vert que les Verts. Si certaines initiatives peuvent être saluées comme les vélib’, le pendant français du villo, ou les couloirs sur les quais de Seine, d’autres sont purement démago et électoralistes. Comme limiter la vitesse à 50 km/h sur le périphérique alors qu’aux heures de pointe, atteindre cette vitesse relève de l’exploit.

(...)