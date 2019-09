Sur le papier, le duel entre Ryad Merhy et Imre Szello est alléchant. Entre un boxeur de 26 ans, technique et instinctif, doté d’un certain punch (28-1), et un combattant de 36 ans, très expérimenté et toujours invaincu (24 v.), ayant le goût du travail vite et bien fait, la promesse d’assister à un beau combat, le 19 octobre prochain au Dôme de Charleroi, est réelle.

